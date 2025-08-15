news_header_top
Общество 15 августа 2025 11:13

IT-эксперт Кусков рассказал, как распознать телефонных мошенников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня мошенников определить очень просто: они будут представляться полицией, ФСБ, прокуратурой, но эти ведомства никогда не будут звонить гражданам с обычных номеров. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Вам могут звонить из якобы Госуслуг, различные сетевые операторы с предложениями пробить контакт, также представляться сотрудниками правоохранительных органов и всяких государственных ведомств, но если вы знаете, что не обращались никуда, то просто не вступайте в контакт», – рассказал Кусков.

По словам эксперта, продолжать разговор с телефонными аферистами не стоит даже ради забавы.

«Если это сотрудники полиции и прочих госорганизаций, тех же судов, то вам просто пришлют обычную повестку, ничего усложнять не стоит», – заверил он.
Также Кусков сообщил, что для перепроверки подозрительных номеров можно зайти на официальные сайты ведомств или организаций, чтобы убедиться в подлинности звонков.

#информационная безопасность #Мошенничество #телефонный мошенник #мошенники
