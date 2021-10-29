Гендиректор ТЦ  «Зимняя вишня» отправилась за решетку на 13,5 лет

Заводский районный суд в Кемерово начал оглашение первых приговоров по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Одной из первых свой приговор выслушала гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – компания-собственник ТЦ «Зимняя вишня» – Юлия Богданова. Женщину признали виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц» и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Ближайшие 14 лет Богданова проведет в колонии. Кроме того, на 13,5 лет за решетку отправится гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок.

Приговоры также прозвучали для руководителя тушения пожара в ТЦ Андрея Бурсина осудили на 6 лет лишения свободы и начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина. Их приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта 2018 года. Пожар вспыхнул на верхнем этаже четырехэтажного ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате погибли 60 человек. Большинство погибших – дети.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, задержаны и арестованы 15 человек.

