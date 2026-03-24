Гендиректор «Татнефти» попал в число номинантов премии Габдуллы Тукая

На сайте Министерства культуры РТ опубликован короткий список кандидатов на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Список номинантов:

– творческая группа «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая») в составе Резеды Зайниевой, Айдара Заббарова и Эмиля Талипова – за спектакль «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»);

– творческий коллектив Казанского хореографического училища за вклад в сохранение и развитие хореографического искусства Республики Татарстан, за постановку балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина (2024 год, либретто по мотивам татарских народных сказок и произведений Габдуллы Тукая), а также за создание в 2006–2023 годах серии детских балетов-сказок «Белоснежка и семь гномов» Карена Хачатуряна, «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Аленький цветочек», «Морозко», «Снежная королева» на музыку композиторов XIX-XX веков;

– Ильсияр Гарипова (Иксанова) – за поэтический сборник «Үткелләрне үтү – дөнья көтү» («Жизнь пройти – перевалы перейти»);

– Рафис Курбанов – за книги «Әхмәров» («Ахмеров»), «Ватан» («Отчизна»), «Алиш», повесть «Танкисты»;

– Лилия Сираева (Гибадуллина) – за сборник стихотворений и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует»);

– группа кинематографистов (Алексей Барыкин, Олег Суров, Егор Кашинский, Даниил Емельянов) – за цикл документальных фильмов о специальной военной операции: «Кормильцы», «Голоса из колыбели», «Дорога», «Казань – Лисичанск»;

– Юрий Гвоздь – за создание в кинематографе галереи образов выдающихся деятелей литературы и искусства Татарстана (Ильгама Шакирова, Сибгата Хакима, Хайдара Бигичева, Хасана Туфана и других);

– Эльмир Низамов – за оперу «Кара Пулат»;

– Шамиль Ахметзянов – за цикл татарских народных песен, включенный в диск «Сорнай моңы»;

– председатель БФ «Татнефть», генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и члены творческой группы Павел Корчагин, Эрдни Чавлинов, Сергей Вертелецкий – за реализацию проекта по воссозданию тюркских музыкальных инструментов;

– Рабис Саляхов – за цикл работ по мотивам татарских народных песен;

– Рифкат Вахитов – за большой вклад в развитие изобразительного искусства Республики Татарстан серией работ «История и личность» (1998–2019 годы);

– Владимир Акимов – за выставки: «Мое Чувашское Ендурайкино» и «И снова о вечном…».