Гендиректор «Татнефти» попал в число номинантов премии Габдуллы Тукая
На сайте Министерства культуры РТ опубликован короткий список кандидатов на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
Список номинантов:
– творческая группа «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая») в составе Резеды Зайниевой, Айдара Заббарова и Эмиля Талипова – за спектакль «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»);
– творческий коллектив Казанского хореографического училища за вклад в сохранение и развитие хореографического искусства Республики Татарстан, за постановку балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина (2024 год, либретто по мотивам татарских народных сказок и произведений Габдуллы Тукая), а также за создание в 2006–2023 годах серии детских балетов-сказок «Белоснежка и семь гномов» Карена Хачатуряна, «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Аленький цветочек», «Морозко», «Снежная королева» на музыку композиторов XIX-XX веков;
– Ильсияр Гарипова (Иксанова) – за поэтический сборник «Үткелләрне үтү – дөнья көтү» («Жизнь пройти – перевалы перейти»);
– Рафис Курбанов – за книги «Әхмәров» («Ахмеров»), «Ватан» («Отчизна»), «Алиш», повесть «Танкисты»;
– Лилия Сираева (Гибадуллина) – за сборник стихотворений и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует»);
– группа кинематографистов (Алексей Барыкин, Олег Суров, Егор Кашинский, Даниил Емельянов) – за цикл документальных фильмов о специальной военной операции: «Кормильцы», «Голоса из колыбели», «Дорога», «Казань – Лисичанск»;
– Юрий Гвоздь – за создание в кинематографе галереи образов выдающихся деятелей литературы и искусства Татарстана (Ильгама Шакирова, Сибгата Хакима, Хайдара Бигичева, Хасана Туфана и других);
– Эльмир Низамов – за оперу «Кара Пулат»;
– Шамиль Ахметзянов – за цикл татарских народных песен, включенный в диск «Сорнай моңы»;
– председатель БФ «Татнефть», генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и члены творческой группы Павел Корчагин, Эрдни Чавлинов, Сергей Вертелецкий – за реализацию проекта по воссозданию тюркских музыкальных инструментов;
– Рабис Саляхов – за цикл работ по мотивам татарских народных песен;
– Рифкат Вахитов – за большой вклад в развитие изобразительного искусства Республики Татарстан серией работ «История и личность» (1998–2019 годы);
– Владимир Акимов – за выставки: «Мое Чувашское Ендурайкино» и «И снова о вечном…».