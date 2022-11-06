Гендиректор «Татмедиа» поздравил первого руководителя «Татар-информа» Богдалова с юбилеем

Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Поздравить мэтра журналистики собрались сотрудники агентства, работавшие с ним бок о бок.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов также присоединились к поздравлениям и вручили юбиляру благодарственнное письмо.

О том, как появилась идея организовать первое самостоятельное региональное информационное агентство в СССР и России, читайте в интервью «Татар-информа» с Умаром Богдаловым.

Умар Богдалов — бывший гендиректор ИА «Татар-информ». Родился 6 ноября 1942 года в селе Татарская Пенделка Пензенской области. Окончил Актюбинское педучилище, факультет журналистики МГУ, АОН при ЦК КПСС. В 1964-м работал литсотрудником редакции радио, с 1965 по 1972 год — заведующий отделом, ответственным секретарем городской газеты «Кузнецкий рабочий», с 1973 по 1974-й — завотделом газеты «Комсомолец Узбекистана». В 1974–1977 годы являлся ответственным секретарем журнала «Агитатор Узбекистана», в 1979-м — ответственным выпускающим Узбекского отдела ТАСС. С 1980 по 1990 год занимал должность собкора газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» и «Рабочая трибуна», а с 1991 по 1993-й — главредактор газеты «Татар иле».