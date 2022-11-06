Гендиректор «Татмедиа» поздравил первого руководителя «Татар-информа» Богдалова с юбилеем
Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Поздравить мэтра журналистики собрались сотрудники агентства, работавшие с ним бок о бок.
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов также присоединились к поздравлениям и вручили юбиляру благодарственнное письмо.
О том, как появилась идея организовать первое самостоятельное региональное информационное агентство в СССР и России, читайте в интервью «Татар-информа» с Умаром Богдаловым.