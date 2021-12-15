Гендиректор ТАИФа о юбилее Казанского нефтехимического колледжа: Ведем со счетом 6:0

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов в поздравительной речи, посвященной 60-летию Казанского нефтехимического колледжа им. В.П.Лушникова, сравнил эту дату с победным счетом 6:0.

«Ведем со счетом 6:0 в нашу пользу», — шутливо начал свое выступление Шигабутдинов.

«Кто бы и что бы ни говорил, закат нефтехимической промышленности произойдет еще не скоро. Даже когда мы перейдем на электромобили и водородные технологии, нам будет необходим обыкновенный полиэтиленовый пакет. А значит, наша работа по производству полимеров высших сортов наивысшего качества всегда будет актуальна», — отметил гендиректор ТАИФа.

Напоследок он сказал, что ему даже немного жаль, что в свое время он нефтехимии не учился.

А вот заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов в своем поздравлении подчеркнул, что не только является выпускником колледжа (пусть даже в его годы он назывался по-другому), но и гордится этим.

Директор КНХК Ильдар Шамсутдинов поздравил собравшихся студентов, преподавателей и ветеранов ссуза с тем, что несмотря на все трудности и ограничения пандемии удалось организовать этот прекрасный праздник.

Среди высоких гостей были также заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамиль Хайруллин, заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева и многие другие.

Праздничную атмосферу создали номера творческих коллективов колледжа, «Казаньоргсинтеза» и ДК Химиков, последний принял в своих стенах торжественное мероприятие.