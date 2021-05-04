Гендиректор Спецолимпиады: «Не сомневаюсь в высоком качестве Всемирных игр-2022 в Казани»

Генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев уверен в высоком качестве предстоящих Всемирных зимних игр Спецолимпиады 2022 года, которые пройдут в Казани. Он заявил об этом журналистам на открытии турнира по флорболу Спецолимпиады, стартовавшем сегодня в казанском Центре бадминтона.

«Прежде всего хочу заметить, что наше движение существует уже более 50 лет. Участвуют в Спецолимпиаде свыше 6 млн атлетов. Очень приятно, что Казань отозвалась на предложение провести у себя Всемирные игры Специальной олимпиады в 2022 году», — подчеркнул Лебедев.

«В России это движение развивается более 20 лет, и участвуют в нем сотни тысяч атлетов. Их число постоянно растет. За год проводим более 5 тыс. мероприятий. Наше движение является одним из самых крупных в мире благодаря поддержке Министерства спорта России. Именно успехи нашего движения в России позволили нам получить право проведения Всемирных игр в следующем году», — пояснил спикер.

«Спасибо Казани, которая за короткий срок подготовилась к Спецолимпиаде. Это огромный опыт, который есть у Казани в проведении различных соревнований. Поэтому мы ни в коем случае не сомневаемся в высоком качестве проведения будущих Всемирных игр. Думаю, что это будут лучшие игры в истории зимних Спецолимпиад», — подчеркнул Лебедев.

Спортивный функционер рассказал также, что флорбол — новая дисциплина для российских состязаний Спецолимпиады. «В феврале мы провели тестовые соревнования по ряду зимних дисциплин, сейчас — по флорболу. Это еще и отборочные соревнования для участия во Всемирных играх. Флорбол для российского движения — это новый вид спорта, не так давно развивается. Так, в последних соревнованиях участвовали всего три команды, сейчас — 17 команд из девяти регионов. Это большой стимул».