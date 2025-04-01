Гендиректор Союзмолока не исключил снижения цен на сливочное масло

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов не исключил снижения цен на сливочное масло в рознице. Об этом он заявил журналистам во время круглого стола Союза производителей молока РТ.

«Цена на сливочное масло после пиковых значений августа прошлого года начала постепенно корректироваться с сентября – октября 2024 года. В оптовом звене шло постепенное снижение. Но есть инерция рынка, и на полке только в марте начали видеть эту корректировку. Сейчас будет тенденция снижения цены на сливочное масло в опте. И, скорее всего, это постепенно будет транслироваться на снижение цены на полке», – сказал глава Союзмолока.

Белов добавил, что производство и потребление продукции с молочными жирами в целом растет по России. К этой продукции относятся сливочное масло, сливки, творожные сыры, мороженое.

По его словам, в прошлом году потребление сливочного масла в стране было низким, а потребление сливок выросло почти на 18%.