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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 12:13

Гендиректор «Сарагосы» заявил, что клуб не получал предложений от «Рубина» по Баждару

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Гендиректор «Сарагосы» заявил, что клуб не получал предложений от «Рубина» по Баждару
Фото: realzaragoza.com

Генеральный директор «Сарагосы» Фернандо Лопес высказался о слухах об интересе «Рубина» к нападающему испанской команды Самеду Баждару.

«На сегодняшний день ни я, ни клуб не получали никаких предложений. Он игрок команды, и мы рассчитываем на него. Нам ничего не предлагали», – сказал Лопес AS.

Напомним, в минувшем сезоне Самед отыграл 31 матч в испанской Сегунде, где забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

В минувшем сезоне «Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ. В первом туре нынешнего сезона казанцы победили «Ахмат» (2:0) в Грозном. Во втором туре команда Рашида Рахимова встретится с «Зенитом» у себя дома. Игра состоится 27 июля в 20:00 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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