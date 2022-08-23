Гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментирвал комплектование команды к новому сезону

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Башкиров прокомментировал комплектование состава уфимского клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Почему многие игроки, которыми интересуется «Салават», в конечном итоге выбирают другие клубы? Я с таким выводом не соглашусь. Если у вас есть список тех, кого мы упустили, – мне его сложно представить. Я вижу в этом списке только Алекса Гранта. Мы вели с ним предметные переговоры. Были нюансы, которые его интересовали. Мы ему все ответы дали, но он выбрал Санкт-Петербург из-за близости к границе. Это объективная причина», – цитирует Башкирова «Горобзор».

Кроме того, функционер заявил, что оставшаяся ваканси пятого легионера, вероятнее всего, будет потрачена на защитника.

«Мы с самого начала предполагали, что не будем торопиться. На сегодняшний день мы считаем, что состав укомплектован. Будем смотреть по итогам турнира в Казани. У нас маневр, мы его сохраняем. Скорее всего, вакансия пятого легионера будет потрачена на защитника», – подчеркнул Башкиров.

Напомним, «Салават Юлаев» примет участие в традиционном предсезонном турнире TANECO, который пройдет с 26 по 29 августа в Казани. В этом сезоне помимо уфимского клуба на турнире сыграют «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ак Барс».