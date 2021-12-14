Гендиректор «Салавата Юлаева» о дисквалификации Хохрякова: Шаг в неправильном направлении

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказал несогласие с дисквалификацией нападающего уфимского клуба Петра Хохрякова на пять матчей за нанесение травмы казанскому форварду Дмитрию Воронкову.

«Решение СДК в эпизоде с Воронковым стало для нас неожиданным. Возникло ощущение, что оно выходит за рамки этого эпизода матча. Если это так, то расцениваем такое решение как шаг в неправильном направлении», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Баширов сравнил данный инцидент с фигурным катанием. «По мнению большинства экспертов, Петр Хохряков в данном случае не заслуживал столь длительной дисквалификации и денежного штрафа. Много разговоров о том, что хоккей приближается к фигурному катанию. Очень надеемся, что в данном случае фигурное катание ни при чем», — подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря, на 37-й минуте матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» Хохряков совершил силовой прием против казанского нападающего Дмитрия Воронкова, после которого последний был эвакуирован со льда на носилках с окровавленным лицом.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод, и вначале форвард уфимцев получил матч-штраф за жесткий силовой прием против Воронкова, а затем получил еще четыре матча дисквалификации. Хохряков сразу принес свои извинения, принятые Воронковым.