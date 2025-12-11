Гендиректор «Салавата Юлаева»: Мы находимся в постоянном поиске

Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил первую проведенную половину регулярного чемпионата КХЛ своей команды, а также рассказал о потенциальных приобретениях во время дедлайна.

– Как оцениваете результаты «Салавата Юлаева» после половины регулярного чемпионата?

– Оценка — удовлетворительно. Главное — мы приобрели финансовую устойчивость. Пока идем на восьмом месте и входим в зону плей-офф. Сейчас главная цель, которая перед нами стоит, — спортивная, а не финансовая, – сказал Баширов «матч ТВ».

Также глава уфимского клуба отметил, что в команде наблюдаются проблемы спортивного характера, то есть требуется усиление по некоторым позициям.

– Есть ли конкретные позиции, которые хотите усилить в первую очередь?

– Конечно, мы находимся в постоянном поиске, и ближе к дедлайну, наверное, какие-то шаги совершим. Нам нужны бомбардиры, – считает гендиректор «Салавата Юлаева».

После 34 игр уфимский клуб идет на 8 месте с 31 очком в Восточной конференции.