news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
13 апреля 2022  10:41
Артур Халилуллов

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Нам не стыдно за команду и свою работу»

news_top_970_100

В «Салавате Юлаеве» подвели итоги выступления башкирской команды в сезоне. Напомним, уфимская команда проиграла серию (2-4) челябинскому «Трактору» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Уже говорил, что не можем назвать итоги сезона удовлетворительными относительно тех целей, что мы ставили. Но в то же время хочу сказать, что нам не стыдно за команду и свою работу. Команда сделала шаг вперёд, в ней хорошая обстановка. В этой части мы считаем, что провели хороший сезон. Конечно, если бы мы вышли в финал конференции, посчитали, что цель выполнена», — цитирует генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова «Чемпионат».

Напомним, что по ходу плей-офф «Салават Юлаева» покинули легионеры команды.

#салават юлаев #кхл #хоккей #плей-офф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное