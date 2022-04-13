Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Нам не стыдно за команду и свою работу»

В «Салавате Юлаеве» подвели итоги выступления башкирской команды в сезоне. Напомним, уфимская команда проиграла серию (2-4) челябинскому «Трактору» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Уже говорил, что не можем назвать итоги сезона удовлетворительными относительно тех целей, что мы ставили. Но в то же время хочу сказать, что нам не стыдно за команду и свою работу. Команда сделала шаг вперёд, в ней хорошая обстановка. В этой части мы считаем, что провели хороший сезон. Конечно, если бы мы вышли в финал конференции, посчитали, что цель выполнена», — цитирует генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова «Чемпионат».

Напомним, что по ходу плей-офф «Салават Юлаева» покинули легионеры команды.