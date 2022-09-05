Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Ак Барс» играет мощно. Надеюсь, у нас будут веселые матчи

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился ожиданиями от старта уфимского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прокомментировал неудачное выступление команды в предсезонном турнире в Казани.

«Всегда трудно играть с "Локомотивом". На прошлогоднем предсезонном турнире в Уфе проиграли им 0:5, и в сезоне также уступили им обе игры. У Ярославля очень сильная и системная команда, против которой сложно играть. Иногда мне кажется, что на "Локомотив" нам не хватает эмоций. Возможно, если бы они были в зеленой форме…

Кстати, "Ак Барс" выглядит очень мощно, играет значительно раскрепощеннее. Надеюсь, у нас с ними будут веселые матчи», – цитирует Баширова Metaratings.

Напомним, первое «Зеленое дерби» (противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева») сезона состоится 27 сентября в Уфе.