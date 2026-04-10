Гендиректор «Салавата» предложил ввести в КХЛ антимонопольные положения

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов считает, что более богатые клубы КХЛ, например «Локомотив», должны перераспределять кадровые ресурсы в пользу конкурентов. Этими умозаключениями он поделился в своем телеграм-канале.

«КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения. Наподобие тех, что существуют в США. Там принята система норм, направленная на предотвращение монополизации рынков, защиту конкуренции и обеспечение баланса интересов участников рыночных отношений. Не должно быть в КХЛ команд без слабых мест.

"Локомотив" обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов.

P. S. С нами можно не перераспределяться. Просто верните нашего игрока», – написал Баширов у себя в соцсетях.

Ранее стало известно, что несколько расчетных счетов «Салавата Юлаева» вновь были заблокированы ФНС из-за просроченной задолженности в 87 млн рублей. При этом долгов по зарплатам перед игроками нет, сообщили в уфимском клубе.

В рамках второго раунда плей-офф соперником «Салавата Юлаева» является «Локомотив». В стартовой встрече уфимцы уступили ярославцам в гостях со счетом 0:1.

Следующий матч пройдет также в Ярославле сегодня, 10 апреля. Начало – в 19:30 мск.