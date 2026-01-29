Гендиректор «Салавата» Баширов: «Мы расплатились почти со всеми долгами»

Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что уфимскому клубу удалось расплатиться с большей частью своих долгов. Также он признал, что самым сложным моментом в клубе за это время стал переход Александра Хмелевского в «Ак Барс».

«Спроси нас, как мы выбрались из этой ситуации… Мы до сих пор не понимаем этого. Мы расплатились почти со всеми долгами, а с последним сделали реструктуризацию.

Мы погасили долги примерно на 700 миллионов рублей. У нас были сотни миллионов, но теперь можем говорить о 160 миллионах. Думаю, их мы покроем в межсезонье», – приводит слова Баширова «Спорт-экспресс».

Также гендиректор уфимского клуба заявил, что в настоящий момент ведутся непростые переговоры со спонсорами. Баширов надеется, что в будущем «Салавату» снова увеличат бюджет.

«Самый сложный момент, когда Саша Хмелевский покинул нас. Тогда нам морально было очень сложно. Мы на него надеялись, считали, что он будет игроком, вокруг которого команда сплотится. Его уход был серьезным ударом.

Мы посидели с Виктором Николаевичем Козловым и сказали, что будем играть теми, кто есть. Постепенно они нашли подход к ребятам, а игроки стали побеждать. Мысли освободились, мы начали использовать те ресурсы, которые нам доступны», – добавил функционер.

Перед сезоном-2025/26 «Салават Юлаев» покинули несколько дорогостоящих легионеров для того, чтобы уфимский клуб смог расплатиться со своими долгами.

По итогам 51 матча «Салават Юлаев» идет на 6 месте в «Восточной» конференции с 54 очками.