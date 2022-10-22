Гендиректор Rutube студентам КФУ: Сервис зарабатывает, но весь заработок отдает авторам

Заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» и генеральный директор видеохостинга Rutube Александр Моисеев объяснил особенности сервиса на онлайн-лекции в Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба вуза.

Моисеев рассказал об истории проекта: его возникновении более 15 лет назад, приобретении «Газпром-Медиа Холдингом» и случившихся после начала специальной военной операции на Украине изменениях, которые привели к резкому увеличению объема трафика. Если ранее на Rutube загружалось около 5 тыс. видео в день, то теперь в пиковые моменты загружались сотни тысяч роликов в сутки, уточнил он.

К тому же, по словам лектора, сервис, в отличие от многих зарубежных платформ, полностью исполняет законы РФ. В результате модераторы вынуждены проверять многие видео (примерно 5% в итоге запрещается к выкладке), и это приводило к попыткам заспамить ресурс.

Упомянул Моисеев и кибернападение 9 мая, из-за которого хостинг остался недоступен на несколько дней. «Это была спродюсированная атака хакерской группировки. Хакеры пытались полностью уничтожить инфраструктуру платформы, чтобы стереть пользовательские данные, архив, положить платформу», — признал он.

По словам руководителя Rutube, после восстановления на платформе начался запуск нового функционала. В частности, он упомянул, что сейчас в роли модераторов контента для детей могут выступать их родители. Сейчас, по его оценке, хостинг использует приблизительно 30 млн пользователей. Основным направлением работы является привлечение авторов, причем вся монетизация поступает авторам без комиссии хостингу. В скором времени предполагается создать личный кабинет блогера.

В ходе общения со студентами один из слушателей поинтересовался, «когда Rutube полностью импортозаместит YouTube». Александр Моисеев заявил, что такой задачи перед менеджерами платформы и не стоит. «<…> у нас нет самоцели загружать весь зарубежный контент, это колоссальные объемы. Мы хотим иметь национальный контент, национальных авторов, которые будут у нас загружаться», — пояснил он.

Был задан и вопрос о доходности хостинга. Спикер заверил, что «Rutube зарабатывает, но весь заработок с рынка отдает авторам». «Сроки окупаемости немного отодвинулись. Но сейчас важнее, чтобы авторы чувствовали себя комфортнее при переходе на платформу», — подчеркнул Моисеев, повторяя сказанное в лекции.