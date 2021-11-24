Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Хочется большего, но доволен результатами первого круга»

Генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов подвел итоги первой половины чемпионата России для казанской команды. Результатом он доволен, по его словам, это укладывается в стратегию развития клуба на текущий сезон, сообщает «РИА Новости».

«Доволен итогами первого круга. Всегда хочется большего, но я доволен. В принципе, эти промежуточные итоги укладываются в нашу стратегию на этот год. Безусловно, у Леонида Викторовича полный карт-бланш, конечно, к нему полное доверие», — сказал Сайманов.

По итогам первой половины чемпионата России, «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет в Казани против московского «Динамо» 27 ноября.