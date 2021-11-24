Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Уверен, Олег Шатов возобновит карьеру после паузы»

Полузащитник Олег Шатов, недавно принявший решение приостановить свою профессиональную карьеру, обязательно вернется в футбол. Таким мнением поделился гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, сообщает «РИА Новости».

«Шатов же приостановил карьеру, поэтому, конечно, ее продолжит. Нет, мы не договаривались о том, что он продолжит ее у нас, он сам решит, где ее продолжит, – рассказал Сайманов. – Если решит у нас, то у нас, если в другом месте, то тогда в другом месте <...> Я надеюсь, что он будет играть, я даже практически в этом уверен».

31-летний Олег Шатов перешел в «Рубин» в 2020 году. Он провел за казанский клуб 24 игры и отметился одним забитым мячом.