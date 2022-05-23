Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Слуцкий готов работать с командой в ФНЛ»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер клуба Леонида Слуцкого готов продолжать тренировать команду после ее вылета в Футбольную национальную лигу.

«Слуцкий готов к ФНЛ. Мы вчера до ночи обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Он уже активно принимает участие в формировании команды. Вчера сидели и думали, кем будем играть, если всё-таки опустимся в ФНЛ. У Слуцкого даже нет мыслей по поводу ухода. Хочу отдать ему должное», – заявил Сайманов на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

Кроме того, функционера заявил, что в вылете «Рубина» в Футбольную национальную лигу нет вины наставника.

«Скажу еще раз, вины Слуцкого в вылете в ФНЛ нет, репутационно он пострадал больше всех, он потерпевшая сторона. По поводу увольнения к нам не обращался», – подчеркнул Сайманов.

Ранее Сайманов заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.