Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал о трансферной активности клуба после вылета в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, каких трансферов стоит ждать от казанского клуба после вылета в Футбольную национальную лигу.

«У нас заканчиваются контракты со многими футболистами. Пока ничего не могу сказать конкретно, все начнет проясняться после 24 мая. Если говорить о том, что есть сейчас, то хотелось бы сохранить Константина Кучаева, Илью Самошникова и весь состав. Будем разговаривать с каждым после сезона и решать. Но готов заверить, что устраивать распродажу ликвидных игроков клуб не собирается», – заявил Сайманов на пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2021/22.

Кроме того, менеджер прокомментировал ситуацию с легионерами клуба.

«Что касается оставшихся иностранцев, то вероятность того, что останутся Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор очень низкая, но будем уговаривать. Теперь уже будем смотреть на рынок латиноамериканцев. Что касается тех, кто уехал, то мы собирали их всех и пытались убедить остаться. «Давайте доиграем сезон, потом примем решение». На этой встрече игроки заявили, что нет, мы не собираемся уезжать, а потом они взяли и уехали. Наверное, все зависит от людей», – отметил Сайманов.

Также функционер рассказал подробности ухода из «Рубина» Данила Степанова.

«Мы серьезный профессиональный клуб, у нас нет задачи, чтобы играли только воспитанники. Степанов проиграл конкуренцию и чтобы у него была практика, отправили его в аренду в Ротор. У нас оставался год, а контракт он не продлевал, мы продали его за 400 тысяч, получили хоть что-то. Допускаю возвращение наших воспитанников, Данила Степанова и Эльмира Набиуллина обратно», – подчеркнул Сайманов.

Ранее Сайманов заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.