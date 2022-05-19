Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал о борьбе за выживание в РПЛ казанского клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с борьбой за выживание в РПЛ казанского клуба и оценил решения на заседании общего собрания клубов РПЛ.

«А что говорить? Нет никаких решений. По «Рубину»? Будем бороться», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. В последнем, 30-м туре чемпионата казанцы сыграют с «Уфой», которая идет на 15-й строчке с 27 очками. Это будет матч за выживание.

Если проиграет «Рубин», то завершит сезон на 15-м месте. Тогда по нынешнему регламенту казанский клуб вылетит в ФНЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск). Казанский клуб выкупил 30 000 билетов на матч, часть из которых лично раздали болельщикам главный тренер команды Леонид Слуцкий и его подопечные, голкипер Юрий Дюпин и марокканский легионер Монтассар Тальби.