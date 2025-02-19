Гендиректор «Рубина» Айбатов заявил, что трансферов этой зимой не будет

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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов объяснил причины отсутствия трансферов в текущее окно.

Как сказал функционер, по вопросам трансферов нужно обращаться к спортивному директору и главному тренеру команды.

«Работа ведется. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то», – передает слова Айбатова «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В данный момент команда Рашида Рахимова находится в турецком Белеке на сборах. В следующем матче казанцы сыграют с «Оренбургом».