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Гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский умер от тяжелой болезни
Гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский ушел из жизни в возрасте 70 лет, пишет РИА «Новости». Уточняется, что руководителя не стало из-за тяжелой болезни.
Напомним, что Гронский стал гендиректором РНБ в 2021 году. Как уточнили в пресс-службе библиотеки, за время своей руководительской деятельности он сделал многое, инициировал самые крупные программы и проекты, связанные с национальной библиотекой. Также его запомнили, как очень душевного, обаятельного, искреннего и мудрого человека.
Отметим, что Российская национальная библиотека считается одной из первых публичных библиотек в Восточной Европе. Ее открыли в Санкт-Петербурге в 1795 году. На сегодняшний день по указу Президента РФ Владимира Путина эта библиотека является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов России.
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