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Ру Тат
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Общество
21 декабря 2022  11:01

Гендиректор Роскосмоса назвал предварительную причину повреждения «Союза МС-22»

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Радиатор корабля «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», – цитирует Борисова РИА Новости.

Утечка из системы охлаждения корабля произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА показали, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости.

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