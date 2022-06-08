Гендиректор «Росагролизинга» доложил Путину о вкладе госкомпании в развитие АПК

Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Росагролизинга». Павел Косов доложил главе государства о деятельности госкомпании и ее вкладе в развитие отечественного агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Общий объем инвестиций составляет 400 млрд рублей, треть от этих инвестиций приходится на последние четыре года работы компании», — рассказал докладчик.

Он отметил, что госкомпания каждый год наращивает темпы приобретения техники, работает во всех регионах страны. По его словам, у всех абсолютно равный доступ к продуктам и услугам, предоставляемым «Росагролизингом».

Косов отметил, что клиентская база превышает 15 тыс., при этом 80% из них — это предприятия малого и среднего фонда хозяйствования.