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Ру Тат
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Сельское хозяйство
8 июня 2022  14:28

Гендиректор «Росагролизинга» доложил Путину о вкладе госкомпании в развитие АПК

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Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Росагролизинга». Павел Косов доложил главе государства о деятельности госкомпании и ее вкладе в развитие отечественного агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Общий объем инвестиций составляет 400 млрд рублей, треть от этих инвестиций приходится на последние четыре года работы компании», — рассказал докладчик. 

Он отметил, что госкомпания каждый год наращивает темпы приобретения техники, работает во всех регионах страны. По его словам, у всех абсолютно равный доступ к продуктам и услугам, предоставляемым «Росагролизингом». 

Косов отметил, что клиентская база превышает 15 тыс., при этом 80% из них — это предприятия малого и среднего фонда хозяйствования.

#Владимир Путин
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