Гендиректор РИВЦ: В Татарстане уровень автоматизации агробизнеса пока низкий

В Татарстане уровень автоматизации агробизнеса пока находится на низком уровне, считает гендиректор Республиканского информационно-вычислительного центра Нияз Халиуллин.

«В прошлом году провели опрос бизнеса. Всего было опрошено 290 сельхозтоваропроизводителей. Выяснилось, что уровень автоматизации бизнеса очень маленький. Причем среди опрошенных были в основном представители среднего бизнеса, малых фермеров не опрашивали, если бы их добавили, то статистика была бы хуже. У многих нет даже 1С, непонятно, как ведется учет», – сказал спикер на круглом столе по вопросам цифровизации сельского хозяйства, который прошел в рамках выставки «Агроволга».

По словам Халиуллина, чтобы ускорить автоматизацию агробизнеса, в Татарстане создано сообщество Agrotech, в него входят разработчики, представители вузов, компаний, различных структур.

«Мы стараемся в основном отбирать российские компании, которые бы внедряли свои IT-решения в бизнес. И на все эти услуги есть господдержка в размере 50% софинансирования», – отметил он.

По программе поддержки автоматизации агробизнеса на первом этапе проходит повышение квалификации по курсу «Цифровая трансформация в АПК», на втором – анализ предприятия, на третьем – комплексное внедрение систем автоматизации, обучение специалистов.

«На сегодня к внедрению мы пока не приступили ни в одном хозяйстве», – заключил гендиректор РИВЦ.