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Общество 16 июня 2025 13:02

Гендиректор Renault покинет компанию, чтобы испытать свои силы «за пределами автосектора»

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Гендиректор французской автомобильной компании Renault Лука де Мео в середине июля покинет пост руководителя автоконцерна. После ухода он станет исполнительным директором французской дизайнерской компании Kering, пишет агентство Reuters.

«Лука де Мео выразил свое решение уйти в отставку, чтобы принять новые вызовы за пределами автомобильного сектора», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, если Лука де Мео действительно перейдет в Kering, то возможен ребрендинг итальянского дома моды Gucci.

Руководитель Renault заменит гендиректора Kering Франсуа-Анри Пино.

#автомобиль #компания #директор
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