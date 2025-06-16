Гендиректор Renault покинет компанию, чтобы испытать свои силы «за пределами автосектора»

Гендиректор французской автомобильной компании Renault Лука де Мео в середине июля покинет пост руководителя автоконцерна. После ухода он станет исполнительным директором французской дизайнерской компании Kering, пишет агентство Reuters.

«Лука де Мео выразил свое решение уйти в отставку, чтобы принять новые вызовы за пределами автомобильного сектора», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, если Лука де Мео действительно перейдет в Kering, то возможен ребрендинг итальянского дома моды Gucci.

Руководитель Renault заменит гендиректора Kering Франсуа-Анри Пино.