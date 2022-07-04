Гендиректор Pfizer предупредил о приближении новой волны Covid-19

Новая волна распространения коронавируса Covid-19 в мире уже началась, но пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря имеющимся у медиков препаратам. Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Бурла констатировал, что уже сейчас начала распространяться новая волна коронавируса. Вместе с тем он пояснил, что не рискует давать советы о ревакцинации, так как в разных странах дают различные рекомендации.

«Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти», — подчеркнул гендиректор Pfizer.

При этом, по его словам, «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни». «Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. <…> Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», — заключил Бурла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Татарстане снизился еще на 2,9%. На федеральном уровне 1 июля было принято решение о снятии коронавирусных ограничений. В республике они пока продолжают действовать.