Гендиректор «Пари НН» объяснил, почему матч с «Локомотивом» состоится в Грозном

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему матч третьего тура РПЛ с «Локомотивом» пройдет в Грозном. Встреча запланирована на 2 августа.

«Мы в ожидании, когда «Мордовия Арена» получит необходимую разрешительную документацию. Будем играть на резервных стадионах, пока наш находится на ремонте. Хочется, чтобы этот период был небольшим, чтобы мы быстрее вернулись в домашние стены. Что касается матча с «Локомотивом» в Грозном, наша команда будет на юге. За два дня до этого матча будет кубковый с махачкалинским «Динамо». В плане логистики и экономики для нас было приоритетом, чтобы всё было рядом», – сказал он «Чемпионату».

Напомним, в первом туре «Пари НН» играл с «Краснодаром» (0:3) в Казани. Сегодня, 25 июля, нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре. Встреча состоится в 19:00 по мск.