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На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 15:31

Гендиректор «Пари НН» не смог ответить, на каком стадионе клуб будет играть в 3 туре

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Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в беседе с «Чемпионатом» не смог дать ответ на вопрос, на каком стадионе нижегородцы будут играть в третьем туре.

Напомним, домашняя арена «Пари НН» закрыта на ремонт до конца лета в связи с ремонтными работами.

«1-й тур будем проводить в Казани. 3-й тур с "Локомотивом" будет проводиться не в Казани, а на другом резервном стадионе. Арену в Саранске готовит не клуб, а руководство арены, чтобы она подходила под требования РПЛ. В ближайшее время скажем, где будем играть 3-й тур», – сказал Мелик-Гусейнов.

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» состоится в Казани 20 июля.

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