Гендиректор «Нижнекамскнефтехима»: Мы хотим быть максимально прозрачными для нижнекамцев

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Состоялось второе заседание Общественного совета «Нижнекамскнефтехима», созданного в апреле этого года. Участниками встречи стали представители здравоохранения, СМИ, общественных и религиозных организаций, муниципальных органов власти и руководства предприятия.

На встрече был раскрыт широкий круг тем, связывающих предприятие и город, – это экологическая и промышленная безопасность, модернизация технологических объектов, реализация программы социальных инвестиций СИБУРа в городе.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В начале представители общественности посетили производственную площадку для погружения в ключевые принципы и инструменты устойчивого развития предприятия. После экскурсии прошла рабочая встреча, которую провели управляющий директор – член правления СИБУРа, гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов и Рамиль Муллин.

«Безопасность без компромиссов, минимизация воздействия на экологию, эффективность производственных процессов — главные темы и цели номер один внутри СИБУРа. Мы хотим быть максимально прозрачными и понятными для горожан, напрямую и на живых примерах рассказывать о нашей деятельности: фокусах работы, программах, которые уже реализовываем и собираемся воплощать», – обратился к присутствующим Игорь Климов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Рамиль Муллин попросил нефтехимиков чаще информировать горожан об интересующих их темах – это охрана труда и экологии, модернизация производств, остановочные ремонты, социальные и образовательные программы предприятия.

«Проведение специальных работ, например, ремонта на предприятии, который не виден горожанам, всегда вызывает много домыслов у людей. Особенно горение факела, продукты его горения. А прозрачность и открытость в этих вопросах снимет тревогу горожан», — отметил Муллин.

Кроме того, на сегодняшнем заседании избрали председателя Общественного совета. По решению всех участников им стал заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» Рушан Агзамов.

«”Нижнекамскнефтехим” сегодня абсолютно открытый для общественности, это очень приятно. Показательной была экскурсия, интересно было посмотреть на промышленные объекты, демонтаж старых установок. Я считаю, что это был беспрецедентный разговор», — подытожил встречу Рушан Агзамов.

Заседания Общественного совета будут проходить один раз в квартал, его постоянными участниками являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска и сформированы в том числе по принципу свободного самовыдвижения. Совет создан для информирования жителей города и района о деятельности «Нижнекамскнефтехима» в сфере экологии, промышленной безопасности, инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики.