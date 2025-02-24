Гендиректор «Нефтехимика» Ларионов рассказал, почему команда идет вне зоны плей-офф

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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, почему нижнекамцы идут вне зоны плей-офф в данный момент.

Как сказал функционер, текущее положение не устраивает команду. До декабря клуб уверенно шел в зоне плей-офф, играя тем же составом и уверенно побеждая.

«Ищу сейчас объяснение тому, что с нами произошло после декабрьского перерыва, почему команда потеряла свой тонус. На мой взгляд, одной из причин может служить то, что в первой половине регулярного чемпионата мы вместе с «Локомотивом» и «Металлургом» сыграли больше всего матчей и серьезно устали. 4 декабря у нас была последняя игра перед паузой, а в следующий раз мы вышли на лёд 19-го числа. То есть, получился двухнедельный перерыв. Команда отдохнула, и, к сожалению, немного потеряла игровой тонус», – передает слова Ларионова «Весь хоккей».

Напомним, в прошлом матче «Нефтехимик» победил лидирующий на «Востоке» «Трактор» (3:1). В данный момент команда Олега Леонтьева идет на девятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче нижнекамцы сыграют с «Амуром». Матч состоится 28 февраля в 12:00 по мск.