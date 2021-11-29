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Происшествия
29 ноября 2021  12:09
Павел Климчак

Гендиректор нефтедобывающей компании из РТ не доплатил почти полмиллиарда налогов

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По версии следствия, в 2016-2021 годах 38-летний гендиректор ООО «Химбурсервис» внес ложные сведения в налоговые декларации о взаимоотношениях с контрагенствами. Таким образом он уклонился от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму более 459 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от налогов в особо крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уклонение от уплаты налогов #нефтедобывающие кампании
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