Гендиректор МУП «Метроэлектротранс» назвал причину возгорания трамваев в Казани

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» прокомментировал случаи возгорания трамваев в Казани, отметив, что после принятых мер такая ситуация не должна повториться.

«Было три случая возгорания трамваев. Прежде всего, это печи китайского производства, срок эксплуатации которых был уже пройден. Сейчас они заменены, и мы надеемся, что эта проблема больше не повторится», — сказал Айдар Абдулхаков.

Он отметил, что были введены дополнительные штатные единицы, усилен контроль за выпуском подвижного состава, а также многоступенчатый и круглосуточный контроль его ремонта.

Также гендиректор МУП «Метроэлектротранс» ответил на вопрос, не страшно ли ездить на подвижном составе. «Абсолютно нестрашно. У нас один из самых молодых подвижных составов в России. Возраст наших трамваев в среднем 5,5 лет, троллейбусов — чуть больше, 6 лет», — сказал Абдулхаков.

По его данным, с 2007 года в городе продолжают функционировать 25 троллейбусов, а в 2022 их планируется обновить по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».