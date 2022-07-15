Гендиректор московского «Динамо»: Уил полезнее Галиева

Генеральный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен Станислава Галиева на Джордана Уила. Россиянин вернулся в казанский «Ак Барс», канадец продолжит карьеру в стане бело-голубых.

«Что касается Станислава, то это хороший форвард высокого уровня, но, учитывая, как строится наша команда сейчас, Джордан Уил более полезен. Мы очень довольны сделкой. Получили более системного игрока, который к тому же может сыграть как в центре, так и с фланга. Уил может закрыть нам несколько позиций и в большинстве. В Казани при розыгрыше лишнего он иногда использовался перед воротами, были случаи, когда его ставили на синюю линию».

Босс «Динамо» отметил, что именно желание Галиева вернуться в казанский клуб ускорило обмен на Уила.

«Его желание ускорило работу по обмену. Конечно, можно было бы напомнить Станиславу, что у него действующий контракт, который нужно выполнять. Но если игрок не хочет находиться в команде, то нет смысла за него держаться. Галиев говорил мне, главному тренеру Алексею Кудашову, что хотел уйти.

Были еще причины, о которых не хочется говорить. Да, мы могли пойти на принцип, но не посчитали нужным так поступать. Зачем в команде игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Он высокооплачиваемый хоккеист, такие ребята не должны отбывать номер. Но вся история в прошлом. Мы получили Уила, который, наоборот, настроен позитивно. Он горит желанием приехать, хорошо себя проявить. Да и прошлый сезон Джордан провел на очень высоком уровне, несмотря на то что ему пришлось адаптироваться в незнакомом турнире. Сейчас же легионер прекрасно понимает, куда едет. Очень надеемся, что форвард будет выглядеть еще лучше», –цитирует Сопина «Спорт-Экспресс».