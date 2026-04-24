Гендиректор минского «Динамо» об отставке Горбенко: «Иногда в увольнениях тренера логики нет»

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий рассказал, как сказалось увольнение помощника Дмитрия Квартального Игоря Горбенко на выступлениях команды.

- Нельзя было подождать с увольнением Горбенко до конца сезона?

- Понимал, что у Дмитрия Вячеславовича Квартальнова есть мнение на этот счёт, мы его уважаем. Но коллегиально было принято такое решение. Зачем ворошить, что было? Как говорится, кто старое помянет…

Также Каркоцкий заметил, что Горбенко мог бы помочь команде в плей-офф, но решение было принято.

«Все знают его плюсы и минусы. Иногда в увольнениях тренера логики нет. Понятно, что Юрич нам бы помог. Но есть такое решение – не обсуждаем, пошли дальше. Его не было – и мы сыграли так, как сыграли», – цитирует Квартальнова корреспондент «Чемпионата».

В феврале 2026 года Игорь Горбенко был уволен из штаба Дмитрия Квартального.

По итогам регулярного сезона-2035/26 минское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице КХЛ на «Западе».

В розыгрыше Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартального вылетели во втором раунде от «Ак Барса» со счетом 4-0 в серии и завершило свои выступления в текущем плей-офф.