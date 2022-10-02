news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
2 октября 2022  08:19

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе

news_top_970_100

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев, сообщается в заявлении агентства.

Основным вопросом обсуждений станет создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Объект атомной энергетики находится под защитой российских военных, также там на постоянной основе работают два представителя МАГАТЭ. Меры предприняты в связи с постоянными обстрелами со стороны ВСУ, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всей Европы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100