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Гендиректор МАГАТЭ Гросси планирует приехать в Москву
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в ближайшие дни посетить Россию для межведомственных консультаций. Кроме того, он намерен побывать на Запорожской АЭС. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
«В рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси в Москве», – рассказала дипломат.
Перед этим глава агентства собирается посетить российскую Запорожскую АЭС. По словам Захаровой, это произойдет во время регулярной ротации экспертов Секретариата МАГАТЭ.
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