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Происшествия 19 февраля 2024 14:30

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск

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Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД, где указано, что основанием является статья Уголовного кодекса РФ. По какой статье ведется розыск, в базе не говорится.

В свою очередь в пресс-службе «Ленфильма» ТАСС сообщили, что киностудия работает штатно и комментариев по этому поводу не дает. На студии рассказали, что Щербаков сейчас в отпуске.

«До 29 февраля врио гендиректора – заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников», – указано в сообщении.

#розыск
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