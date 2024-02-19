Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в розыск

Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД, где указано, что основанием является статья Уголовного кодекса РФ. По какой статье ведется розыск, в базе не говорится.

В свою очередь в пресс-службе «Ленфильма» ТАСС сообщили, что киностудия работает штатно и комментариев по этому поводу не дает. На студии рассказали, что Щербаков сейчас в отпуске.

«До 29 февраля врио гендиректора – заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников», – указано в сообщении.