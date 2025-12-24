Гендиректор Корпорации роботов: Роботизации в России мешает нехватка специалистов

Генеральный директор Корпорации роботов Артур Зархи в беседе с «Радио 1» заявил, что эффективному внедрению автоматизации на отечественных производствах может помешать нехватка специалистов.

Главными вызовами при внедрении остается нехватка квалифицированных инженеров и завышенные ожидания мгновенной отдачи. Как правило, робот начинает приносить экономический эффект через два-три года, пояснил он.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что динамика последних двух-трех лет обнадеживает, так как всё больше компаний начинают внедрять робототехнику.

«Лидируют традиционно автомобилестроение и металлообработка – те сферы, где роботы помогают компенсировать нехватку кадров», – подчеркнул Зархи.

Основу парка роботов, по его оценке, составляют классические промышленные манипуляторы для сварки, покраски и обслуживания станков, но активно внедряются и более безопасные коллаборативные роботы, способные работать рядом с человеком.

Региональными лидерами по количеству роботов, помимо Московской области, Зархи назвал Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловскую, Самарскую и Челябинскую области. Это «исторические промышленные ядра, где потребность в конвейерном производстве выше», объяснил он.