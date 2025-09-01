Гендиректор «Казаньоргсинтеза» поделился опытом с учащимися профильного СИБУР-класса

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В казанском лицее №182 в 2024 году открылся СИБУР-класс для одаренных школьников с углубленным изучением химии. В этом году выпускники класса впервые готовятся к экзаменам и строят планы на будущее. На Дне знаний с ними встретился гендиректор Казаньоргсинтеза, гендиректор «СИБУР-РТ», депутат Госсовета РТ Айрат Сафин. Он поделился своим профессиональным опытом и ответил на вопросы учащихся о карьере, успехе и перспективах работы в нефтехимии.

В новом учебном году 14 одиннадцатиклассников приступили к занятиям в профильном классе. За год работы СИБУР-класса школьники получили не только углубленные знания по химии, физике и математике, но и ценный практический опыт.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Айрат Сафин обратился к школьникам и педагогам:

«Сегодня волнительный день для всех. Первоклассники впервые идут в школу, где найдут новых друзей. Одиннадцатиклассники определяют свой путь и выбирают профессию. Родителям хочется пожелать мудрости и терпения. Огромный труд педагогов! Именно вы помогаете детям стать личностями. Желаю всем успехов в новом учебном году».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Как рассказала руководитель отдела по работе с образовательными организациями «Казаньоргсинтеза» Чулпан Хужанбердиева, в прошлом году из 14 выпускников СИБУР-класса 13 поступили в ведущие вузы страны по профильным направлениям. Шесть выпускников стали стобалльниками по химии, одна из учениц заключила целевой договор с «Казаньоргсинтезом» и теперь обучается в КНИТУ, планируя в дальнейшем продолжить образование по программе «2+2» в Китае.

Отбор в профильные классы проводится летом совместно школой и предприятием. Конкурсный отбор основан на результатах ОГЭ по математике, химии, физике и русскому языку, а также на среднем балле аттестата. Участвовать могут не только школьники лицея №182, но и учащиеся Кировского и Московского районов Казани.

«Я хочу произнести слова огромной благодарности СИБУРу за те активности, которые предприятие провело для нас в течение прошлого года. На самом деле именно благодаря компании наш прошлый год был очень насыщенным. Мы посещали предприятие, нам показали, как работают сотрудники. Затем мы были на экотропе, катались на лыжах. Делали игрушки из поликарбоната и украшали ими нашу школьную елку. Для нас был организован лагерь, где проходили квизы и узнавали больше о компании. Посадили 33 тополя», – рассказала ученица 11 «В» класса Оксана.

После торжественной части Айрат Сафин встретился с выпускным СИБУР-классом. Гендиректор рассказал будущим коллегам о том, как пришел в профессию. По его словам, он хотел связать жизнь с автомобилями, но судьба решила иначе.

«Я тоже сидел за партой школы №13 в Нижнекамске и не предполагал, что свяжу свою жизнь с нефтехимией. Но у меня папа проработал в химической сфере 37 лет. Я поступил в профильный институт, после которого пришел на "Нижнекамскнефтехим". Начал свой путь с самой простой рабочей профессии – слесаря», – поделился своим опытом Сафин.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Ученики задавали вопросы о карьере и успехе. Сафин ответил:

«Ставьте короткие, осязаемые цели. Можно, конечно, мечтать стать каким-то великим человеком. Но я бы рекомендовал ставить перед собой короткие цели. <…> Когда вы будете ставить короткие цели, у вас будет много побед. И каждой победе вы будете радоваться, она будет вас вдохновлять получить что-то большее».

Он также подчеркнул: «Успех – это делать то, что приносит тебе счастье. Можно быть успешным, но несчастливым. У моего папы не было высшего образования. Он проработал 37 лет на заводе. Он счастливый, потому что у него есть двое детей, он построил дом, радуется внукам. Поэтому факт успеха – удовлетворение тем, чем ты занимаешься. Ты можешь быть успешным на любой позиции».

Следующий вопрос касался перспективности профессии инженера-технолога. Сафин пояснил, что производство растет быстрыми темпами, поскольку увеличивается спрос на продукцию. Ежегодно она растет на 5%.

«Посмотрите на окружающие предметы. Девять из десяти сделаны из наших материалов», – обратил внимание Айрат Сафин.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Мы говорим, что хотели бы жить как в западных странах, потому что полагаем, что качество жизни лучше. По потреблению полимеров мы от них отстаем. Поэтому нужны вы. Вы – молодые технологи, будущие наши работники, которые будут выпускать полимеры. Сегодня я могу сказать, что мы в полтора раза меньше потребляем энергии, чем в Турции, а по сравнению с Европой и США – в два-три раза меньше. Это все качество жизни: шампуни, косметика, здоровье. Потребление полимеров будет только расти, поэтому вы точно идете в перспективное направление. У вас точно будет востребованная специальность», – сказал Сафин.

Он продемонстрировал карьерную лестницу в СИБУРе и отметил, что обучение в профильных классах помогает школьникам понять, подходит ли им выбранная профессия еще до поступления в вуз.

Ученики поинтересовались практикой на предприятии:

«Мне кажется, если бы практика была раньше, как у вас с первого курса, то я бы пришел на завод раньше и развивался бы намного быстрее. Недостаточно получать только теоретические знания. Если они не подкрепляются практикой, то они тяжелее усваиваются. Много можно говорить, но когда вы не приходите на завод, не смотрите и не трогаете, то вам будет сложнее. К тому же практика дает познакомиться со своим будущим местом работы, узнать своего будущего работодателя. При трудоустройстве вы уже имеете уверенность», – рассказал Сафин.

На вопрос об использовании искусственного интеллекта в производстве он пояснил:

«Искусственным интеллектом заменить специалиста нельзя. Нестандартность мышления человека открывает нам больше горизонтов, чем ИИ. Но для того, чтобы быстрее развиваться, выполнять рутинные задачи, у нас искусственный интеллект используется. Я могу сказать так: на внедрение ИИ у нас ушло 120 миллионов, а общий эффект мы получили на три миллиарда рублей».

После встречи с будущими коллегами Айрат Сафин поехал в КНИТУ, который готовит специалистов для предприятия. К слову, на базе химического лицея КНИТУ также работает СИБУР-класс.