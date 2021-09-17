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Ру Тат
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17 сентября 2021  20:48

Гендиректор канала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин госпитализирован в РКБ с Covid-19

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Генеральный директор телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Очередной волной ковида накрыло и меня. Чуть-чуть упустил момент повторной вакцинации и на тебе — положительный ПЦР», — пишет медиаменеджер.

По словам Кузьмина, он находится в группе риска по кардиологии, поэтому принял решение лечь в ковидный госпиталь, расположенный на базе РКБ. Однако благодаря пройденной вакцинации — в начале года он привился «Спутником V» — болезнь протекает легко и без осложнений. 

Кузьмин признался, что даже во время лечения не теряет времени даром. Так, он прямо в госпитале он подготовил новый выпуск «Интервью без галстука». Главным героем на этот раз станет врач, анонсировал гендиректор «Татарстан 24».

 

#Коронавирус #андрей кузьмин
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