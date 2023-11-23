Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин передал спецтехнику и памятные часы бойцам СВО

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Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) Михаил Кузнецов лично приехали в зону СВО и передали воинам-танкистам оборудование, автотехнику и другие товары.

Как сообщили в пресс-службе компании, среди переданных вещей: огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы. Отмечается, что всю эту помощь закупили на средства россиян в рамках сбора «Всё для Победы!».

Также танкистов поблагодарили за их вклад в защиту Отечества и вручили бойцам памятные подарки – часы.

«Всё то, что привёз "Народный фронт", поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью. На передовой все эти вещи расходуются очень быстро и лишними не бывают», – сказал в завершении встречи Когогин.