Гендиректор ICESCO на встрече с Миннихановым: «Казань для меня, как второй дом»

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салемом Бин Мохаммедом Аль-Маликом. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

На встрече Минниханов поблагодарил главу IСESCO за личное участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Казанском глобальном молодежном саммите в прошлом году. Салем Бин Мохаммед Аль-Малик, в свою очередь, отметил, что для всех участников особенно полезно было услышать о связи России с Исламским миром.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Казань для меня, как второй дом. Я всегда с удовольствием посещаю Вашу республику», – добавил Салем Бин Мохаммед Аль-Малик.

Раис Татарстана также подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с IСESCO. В этом году на полях KazanForum республика планирует организовать первый съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Он так же сообщил о готовности провести в следующем году Конференцию министров культуры стран ОИС и выразил надежду на содействие и активное участие в этом IСESCO.

«Учитывая миссию Вашей организации, уверен, сегодня созданы все условия для наращивания нашего дальнейшего сотрудничества в продвижении традиционных ценностей и развитии культуры, образования и науки», – заключил Рустам Минниханов.