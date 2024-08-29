Гендиректор ГТРК ЛНР: Татарстанских журналистов знают у нас в лицо

По инициативе гендиректора ТНВ Ильшата Аминова в ЛНР создано представительство республиканского телеканала. Теперь команда журналистов во главе с Алиной Сулеймановой выпускает репортажи на канале «Луганск 24», и они стали узнаваемыми личностями во всем регионе. Об этом на форуме национальных СМИ в Казани сообщила гендиректор ГТРК ЛНР Елена Прасолова.

«Руководство Татарстана поддержало уникальную идею Ильшата Аминова по созданию представительства на новых территориях. Сейчас на канале "Луганск 24" идут репортажи Алины Сулеймановой и ее команды. Их знают у нас в лицо. Низкий поклон за реализацию этого проекта», — заявила она.

Отдельную благодарность за работу по восстановлению своего региона Прасолова выразила Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Отметим, что форум организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».