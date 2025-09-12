Гендиректор Гродековского музея Крюков рассказал о сотрудничестве с музеями Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С июля 2025 года в Хабаровском краевом музее имени Николая Гродекова работает проект Национального музея Татарстана «Народы Поволжья», который рассказывает о быте, обычаях и традициях проживающих на берегах Волги удмуртов, мордвы, марийцев, чувашей, татар и русских. Сегодня же в Нацмузее РТ в рамках межмузейного сотрудничества состоялось открытие выставки культуры народов Хабаровского края «Краски Амурской земли». О том, какие экспонаты ждут казанцев, и о сотрудничестве учреждений культуры рассказал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Крюкова, проект «Краски Амурской земли» путешествует по стране уже более десяти лет, раскрывая этносы и культуру Дальнего Востока. Также у Гродековского музея есть отдельный проект, который посвящен только коврам, сотканным мастерами Дальнего Востока.

«Здесь представлено много этнографических экспонатов, которые, наверное, для Татарстана являются экзотикой. Но эта выставка уникальна тем, что здесь говорится о восьми коренных малочисленных народах Сибири и Дальнего Востока. К сожалению, о них мало кто знает. Поэтому для нас это уникальная выставка в том плане, что мы можем про этих замечательных людей, про эти народы рассказать в Татарстане», – подчеркнул он.

На выставку привезли много уникальных экспонатов, в том числе изделий из рыбьей кожи, из шкур оленей, которые изготавливают кочевники.

«У нас здесь представлены уникальные ковры, которые созданы мастерами и мастерицами, представителями разных этносов. Можно познакомиться с религиозными верованиями, которые тоже имеют свои особенности у представителей этих народов», – добавил Крюков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Именно в 2025 году Хабаровский краевой музей подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем РТ. Также началось сотрудничество с Елабужским и Свияжским музеями-заповедниками, музеем-заповедником «Казанский Кремль».

«Соглашение подписали при поддержке всероссийского проекта «Музейные маршруты России» Министерства культуры РФ. Поэтому музеи Татарстана уже не только наши партнеры и коллеги, но и, наверное, друзья, с которыми можно поговорить на любую тему», – заключил гендиректор Хабаровского краевого музея имени Гродекова.