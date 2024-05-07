Гендиректор «Флота РТ» рассказал, когда запустят речные перевозки в Самару, Пермь и Уфу

Проект по реализации межрегиональных пассажирских перевозок в Татарстане разделен на три этапа. На первом этапе, в этом году, запустят регулярные рейсы Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на онлайн-встрече, посвященной речным перевозкам.

«Помимо Ульяновска будем работать по чебоксарскому направлению. В нашу сторону из Чебоксар будут ходить “Валдаи”», – рассказал руководитель судоходной компании.

Реализация второго этапа проекта запланирована на 2025 год. В следующем году планируется открыть рейсы Казань – Нижний Новгород и Набережные Челны – Сарапул.

Третий этап проекта приходится на 2026 – 2027 годы. В этот период будут запущены маршруты Казань – Самара, Набережные Челны – Пермь и Набережные Челны – Уфа.