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Гендиректор «Флота РТ» рассказал, когда запустят речные перевозки в Самару, Пермь и Уфу
Проект по реализации межрегиональных пассажирских перевозок в Татарстане разделен на три этапа. На первом этапе, в этом году, запустят регулярные рейсы Казань – Ульяновск и Казань – Чебоксары. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на онлайн-встрече, посвященной речным перевозкам.
«Помимо Ульяновска будем работать по чебоксарскому направлению. В нашу сторону из Чебоксар будут ходить “Валдаи”», – рассказал руководитель судоходной компании.
Реализация второго этапа проекта запланирована на 2025 год. В следующем году планируется открыть рейсы Казань – Нижний Новгород и Набережные Челны – Сарапул.
Третий этап проекта приходится на 2026 – 2027 годы. В этот период будут запущены маршруты Казань – Самара, Набережные Челны – Пермь и Набережные Челны – Уфа.
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