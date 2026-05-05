Гендиректор «Флота РТ» назвал перспективным проект по эксплуатации судов на СПГ

Генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин назвал перспективным проект по эксплуатации судов на сжиженном топливе. Об этом он заявил на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В целом экономика здесь очень хорошая, потому что не сравнить стоимость газа и дизельного топлива. Стоимость топлива кратно растет. А использование газа позволит экономить. Это перспектива будущего, наверное, не столь отдаленного. Но будущее у этого есть», – сказал Лизалин.

Он заметил, что «Флот РТ» работал над проектами судов, работающих на сжиженном природном газе.

«На самом деле эта идея – очень хорошая. Но тут нужно понимать два момента. Первый – необходима соответствующая инфраструктура. То есть их где-то нужно заправлять, должна быть санкционированная заправочная станция. Второй – эти суда должны использоваться на регулярной основе, они технически не могут простаивать», – подчеркнул гендиректор компании.

По его словам, сжиженный природный газ хранится при температуре от -140 градусов и при нагреве расширяется. «Если судно стоит, никуда не выходит, топливо нагревается, расширяется, появляется необходимость стравливания газа через специальные клапаны», – пояснил Лизалин.