Гендиректор «Динамо» о контракте с Гусевым: «Никита доволен»

Фото: dynamo.ru

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал ситуацию в ходе подписания контракта с нападающим Никитой Гусевым.

«Результат любых договорённостей в любом виде спорта и любой сфере деятельности заключается в том, чтобы обе стороны остались довольны. Никита доволен, клуб доволен, а недовольных нет. Мы действовали по регламенту и в интересах клуба, а ситуация с Артёмом Михеевым не имеет к этому никакого отношения», — сказал Сушко корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, в августе 2025 года московское «Динамо» подписало пробный контракт с 33-летним игроком на три недели. Это было сделано для того, чтобы высвободить место под потолком зарплат и сохранить ведущего форварда.

15 августа 2025 г. клуб заключил с Гусевым полноценный контракт на один сезон.