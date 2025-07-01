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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 18:37

Гендиректор ЦСКА считает, что Николич договорился с АЕКом после окончания сезона

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Гендиректор ЦСКА считает, что Николич договорился с АЕКом после окончания сезона
Фото: pfc-cska.com

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера «армейцев» и его уходе в АЕК.

«У него действительно не было решения. Зная Марко, он никогда не поступил бы таким образом: знать за месяц, что договорился с АЕКом, и сообщить нам за три недели до начала сборов. Я уверен, что Марко не договаривался с АЕКом, когда еще работал в ЦСКА, но, возможно, были какие-то контакты, ведь он хорошо знает Рибалту. Эта страница перевернута, мы говорим Марко спасибо. Не бросаем в него камни и пытаемся преодолеть не самый простой период ЦСКА», – цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года. Под его руководством «армейцы» взяли бронзовые медали РПЛ, а также Кубок России.

Новым главным тренером «армейцев» назначен Фабио Челестини. Наставник в минувшем сезоне возглавлял «Базель», который привел к чемпионству Швейцарии.

#фк цска #спорт #футбол #премьер-лига
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